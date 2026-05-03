Как да намалим микропластмасата в ежедневието

Микропластмасите са малки пластмасови частици, които са невероятно устойчиви. Тези частици могат да се отлагат във вода, почва, въздух и живи организми, което поражда опасения както за околната среда, така и за здравето. „Излагането на микропластмаси варира значително от човек на човек и зависи от много фактори, като например диетата му и къде живее. Това, което знаем, е, че микропластмаси са открити в много части на човешкото тяло, включително мозъка, сърцето, черния дроб, бъбреците и белите дробове“, споделя Саманта Романик, молекулярен биолог. Как можете да намалите излагането на микропластмаса?

Ограничете употребата на пластмасови бутилки за вода

Удобството на пластмасовите бутилки за вода за еднократна употреба е привлекателно, но микропластмасите, на които сте изложени, може да не си струват това удобство. Според редица данни, един литър бутилирана вода съдържа средно 240 000 частици микропластмаси, като 90% от тях са по-вредните – нанопластмаси.

Още повече микропластмаси могат да се отделят във водата, когато пластмасовите бутилки са изложени на топлина, слънчева светлина или многократна употреба.

Ако пък се опитвате да пиете повече вода (да кажем 2 литра на денонощие) – това са около 480 000 пластмасови микрочастици, които попадат в тялото ви всеки ден. Шокирани ли сте? Опитайте драстично да намалите приема на бутилирана вода, като използвате бутилки за вода от неръждаема стомана или стъкло, вместо пластмасови бутилки за еднократна или многократна употреба.

Филтрирайте чешмяната вода

Микропластмаси са открити в чешмяната вода по целия свят, въпреки че нивата им варират в зависимост от местоположението, източника на вода и методите на пречистване. Те могат да попаднат в чешмяната вода по няколко начина, включително чрез разрушаване на пластмасови тръби или фитинги, замърсяване от повърхностни или подпочвени води и други.

Проучване от 2023 г. установило, че домашните филтри за вода с физически мембранни бариери, като тези в системите за обратна осмоза или ултрафилтрация, могат да премахнат повечето микропластмаси от питейната вода, включително малките нанопластмаси. За разлика от това, обикновените филтри за кани на въглеродна основа или филтри, които разчитат на йонен обмен, не премахват микропластмасите толкова ефективно. Като цяло, филтрите с много малки пори и истинска физическа бариера са най-надеждният вариант за намаляване на микропластмасите във водата.

Източник: В тялото ни има стотици хиляди микропластмаси дневно – как да ги намалим?