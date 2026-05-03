80-годишна жена е починала след катастрофата на Северната скоростна тангента

Почина една от пострадалите при катастрофата Северната скоростна тангента, съобщиха от МВР. Първоначално данните бяха за трима пострадали, но се оказа, че са шестима.

Загиналата е жена на над 80 години. Тя е била откарана във Военномедицинска академия. Въпреки че лекарите са се борили за живота й, тя починала. От МВР посочиха, че другите петима ранени са с по-леки травми в различни болници в столицата.

Катастрофата стана между 3 коли на 6 км на Северната скоростна тангента в посока Ботевград. Причините за инцидента се разследват, на място има полицията. По неофициална информация жената се е возила в кола, която се движела в насрещното. Подобни коментари се появиха във фейсбук, но засега нямат потвърждение.

Заради катастрофата, станала минути след 13 часа, пътят е затворен, въведен е обходен маршрут по Северната дъга на Софийския околовръстен път.