Новини Днес | 47

Още на първия завой: Блъснаха и изхвърлиха Цолов от състезанието в Маями

Тасанапол Интрапувашак е бивш съотборник на българина

03.05.2026 | 17:20 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Никола Цолов отпадна от мокрото основно състезание в Маями още в първия завой на надпреварата, след като беше ударен от свой съперник.

Българския лъв направи добро потегляне от десетата позиция на стартовата решетка, заобикаляйки тръгналия много слабо Лорън ван Хьопен, който беше осми на старта. В първия завой обаче Цолов беше ударен от Тасанапол Интрапувашак, който не прецени правилно сцеплението си върху мократа настилка.

Тайландецът продължи в надпреварата, която беше неутрализирана с кола за сигурност, но Цолов нямаше същия шанс, тъй като пораженията по неговия болид се оказаха твърде големи. Очаквано пилотът на АРТ беше санкциониран с 10 секунди от стюардите, които прецениха, че вината за инцидента с Цолов е изцяло негова.

