Пожар пламна в блок в Перник, гъст дим се издига над сградата

Пожар избухна тази сутрин в жилищен блок в пернишкия квартал "Изток".

Огънят е пламнал в апартамент на ул. "Благой Гебрев" на шестия етаж малко преди 7:00 часа. На място веднага са пристигнали три пожарни, линейка и полиция.

Не е ясно дали има пострадали. Към 7:40 пристигна и втора линейка. Гъст дим се издига над сградата.

Пожарът бе овладян за около час.

През 2020 г. в същия блок отново имаше пожар. Тогава имаше пострадали и нанесени сериозни материални щети.

Един човек е пострадал при пожари през денонощието

Един човек е пострадал в пожар през изминалото денонощие, съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”. В страната са потушени общо 38 пожара.

Пострадала е жена на 76 години с изгаряния по ръцете и лицето, поради пожар в къща в село Лесура, област Враца.

Пожарните екипи са реагирали на 79 сигнала за произшествия в страната.

С материални щети са възникнали 12 пожара, от които шест са в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 26 пожара.

Извършени са 37 спасителни дейности и помощни операции. От тях шест са били при катастрофи, а 31 - при оказване на техническа помощ.

Пожарните екипи са получили четири лъжливи повиквания за изминалото денонощие.