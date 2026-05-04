Голям пожар в база за вторични суровини в Сливен

Голям пожар в Сливен. Гори база за вторични суровини на "Самуилoвско шосе" в края на града, съобщи bTV.
Сигналът е получен около 3 часа тази сутрин. Към момента не е ясна причината за пожара.
Няма пострадали. Горят големи количества отпадъци и вторични суровини.
На място са четири екипа на пожарната, като работата им е затруднена от силния вятър.
Няма обгазяване или задимяване към града, а жилищните сгради са далеч, каза за bTV гл. инспектор Росен Георгиев, началник на пожарната Сливен.