Голям пожар в база за вторични суровини в Сливен

Сигналът е получен около 3 часа сутринта

04.05.2026 | 08:09 ч. Обновена: 04.05.2026 | 08:35 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Голям пожар в Сливен. Гори база за вторични суровини на "Самуилoвско шосе" в края на града, съобщи bTV. 

Сигналът е получен около 3 часа тази сутрин. Към момента не е ясна причината за пожара.

Няма пострадали. Горят големи количества отпадъци и вторични суровини.

На място са четири екипа на пожарната, като работата им е затруднена от силния вятър.

Няма обгазяване или задимяване към града, а жилищните сгради са далеч, каза за bTV гл. инспектор Росен Георгиев, началник на пожарната Сливен.

