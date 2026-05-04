Задържаха петима, взели кредити за над 100 000 евро с фалшиви карти

Разкрита е схема за неправомерно отпускане и усвояване на потребителски кредити в голям размер, съобщиха на брифинг говорителят на Софийска градска прокуратура Десислава Петрова и началник отдел "Икономическа полиция" - СДВР комисар Илчо Благоев.

Работата по случая започва след сигнал на банката, от която са изтеглени кредитите. Засега разследващите знаят за четири случая, но по думите на комисар Благоев излиза пети, а очакванията са бройката на кредитите, получени чрез престъпната схема да нарасне.

Всеки от четирите кредита, за които разследващите имат доказателства, е на стойност 30 хиляди евро. Един от кредитите не е бил усвоен изцяло, тъй като разследването е осуетило плановете на извършителите. Назначени са технически експертизи. Предстои работа по делото, заяви прокурор Петрова.

Привлечени като обвиняеми са петима души - две жени и трима мъже, на възраст межди 19 и 25 години. Те са с чисто съдебно минало и са с мярката за неотклонение "задържане под стража".

Комисар Благоев каза, че са използвани фалшиви лични карти, а заявката и верификацията за кредита преминавали през мобилното приложение на банката.