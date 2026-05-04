Русия реагира остро на експулсирането на трима нейни дипломати от Австрия

"Москва ще реагира остро на решението на Австрия да експулсира трима руски дипломати“, заяви днес руското посолство в Австрия, цитирано от Ройтерс.

По-рано днес Виена обяви, че трима руски дипломати трябва да напуснат страната заради открито оборудване на покривите на дипломатически сгради, което може да бъде използвано за шпионаж.

Външното министерство потвърди информация на обществената медия ORF, че трима служители на руското посолство са били експулсирани, предаде АФП.

Руският посланик е бил извикан през април във връзка с този въпрос. Обществената медия добави, че инсталации на покрива на руското посолство са позволявали извличането на данни, включително такива, предавани от международни организации със седалище във Виена чрез сателитен интернет.

"Шпионажът представлява проблем за сигурността на Австрия. В настоящото правителство ние започнахме промяна в курса и предприемаме последователни мерки срещу него", заяви външният министър Беате Майнл-Райсингер.

Ясно е едно: неприемливо е дипломатическият имунитет да се използва за шпионаж, каза тя.