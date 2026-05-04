IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 92

Изтребители и вертолети ще летят над София за Деня на храбростта

На 5 май ще бъдат тренировъчни полети

04.05.2026 | 16:22 ч. 9
БГНЕС

БГНЕС

Денят на храбростта и празник на Българската армия 6 май ще бъде отбелязан с водосвет на бойните знамена на Българската армия и знамената-светини. 

В рамките на тържествения ритуал ще бъдат изпълнени полети с вертолет, военнотранспортни и щурмови самолети и изтребители, съобщиха от Министерството на отбраната.

Полетите с прелитане на малка височина над площад "Св. Александър Невски" в столицата ще бъдат изпълнени на дати и във времеви прозорци, както следва:

-    на 5 май 2026 г. - тренировъчни полети с разчет за прелитане над град София във времеви прозорци от 9.00 ч. до 11.00 часа;
-    на 6 май 2026 г. — съвместни полети за демонстриране на способности на военната авиационна техника с разчет за прелитане над град София във времеви прозорец от 10.00 часа до 11.00 часа.

След участието в тържествения ритуал на 6 май, при прибирането си към авиационните бази екипажите на авиационната техника ще изпълнят празнични полети над градовете Ямбол и Пловдив.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

6 май София вертолети
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem