Състоянието на Любо Пенев се подобрява осезаемо

Медиците определят случая като необичаен и с добър отговор към терапията

04.05.2026 | 18:25 ч.
Снимка: БГНЕС

Състоянието на легендарния български нападател и треньор Любослав Пенев се подобрява осезаемо, въпреки тежката диагноза, установена в края на 2025 година. По информация от медицински източници, 59-годишният специалист реагира положително на провежданото лечение.

Пенев преминава имунотерапия в софийска клиника, като процесът се следи от водещи специалисти. Според близки до лечението, състоянието му се стабилизира - наблюдава се повишаване на теглото, както и подобрение в гласовите функции, които бяха засегнати в предходните месеци.

Медиците определят случая като необичаен и с добър отговор към терапията, а ключов фактор остава силният характер на бившия национал и бивш наставник на ЦСКА.

Според информация на Блиц от близкото му обкръжение, Пенев не е загубил амбицията си да се върне във футбола. Той изразява силно желание отново да бъде треньор, като вариантите пред него включват работа в по-лека среда - при юношески формации или в по-ниските нива на българския футбол, където напрежението е по-малко.

Предстои му контролен преглед, който ще бъде ключов за следващите стъпки в лечението и евентуалното му завръщане към професията.

Припомняме, че през ноември 2025 г. при Пенев бе открит злокачествен тумор в бъбрека. След лечение в Германия, той се завърна в България в началото на 2026 година.

