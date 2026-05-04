МОСВ: Значимите язовири са запълнени на 79% от общия им обем

Към днешна дата комплексните и значими язовири в страната са запълнени на 79% от общия им обем, което представлява 5163,4 млн. куб. м, съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

На 100% са запълнени язовирите „Камчия“ и „Асеновец“, а над 90% са язовирите „Среченска бара“, „Христо Смирненски“, „Йовковци“, „Тича“, „Ясна поляна“, „Боровица“, „Студена“, „Домлян“, „Тополница“, „Пчелина“, „Александър Стамболийски“, „Кричим“, „Кърджали“ и „Розов кладенец“. Преливат язовирите „Камчия“, „Асеновец“, „Пчелина“ и „Панчарево“.

През следващите три дни се очаква речните нива да се понижават или да останат без съществени изменения, посочват от МОСВ.

От министерството допълват, че във връзка с очакваното пролетно пълноводие при необходимост дружествата, стопанисващи комплексните и значими язовири, предприемат мерки за осигуряване на свободни обеми чрез превантивно изпускане на водни маси с цел поемане на повишения приток и поддържане на нивата в оптимални граници.

Няма проблем с язовира на Пампорово след свлачището в района, каза служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов пред Нова телевизия.

Според прогнозата на времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) днес само на отделни места в източната половина от страната, а утре главно в Южна България и планините, слабо ще превали. В сряда ще е почти без валежи, само на отделни места в планините в Западна България ще превали, в четвъртък на повече места в Западна и Централна България ще превали и прегърми, количества валеж до 15 мм.