Принцеса Юджини чака третото си дете

Вече има двама сина

04.05.2026 | 23:05 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Принцеса Юджини е бременна за трети път!
36-годишната кралска особа разкри щастливата новина чрез публикация в социалната мрежа Instagram.
Тя качи в профила си снимка, на която се вижда как двамата ѝ сина държат кадри от сонограма в градинка с цветя.

"Бебе Бруксбанк се очаква през 2026 г.", написала е принцесата към сладкия кадър.

Юджини не разкрива повече подробности - какъв е полът на бебето и кога точно трябва да се роди то.

Но звездата събра много поздравления за щастливата новина. 

звезди принцеса Юджини бебе бременност Джак Бруксбанк
