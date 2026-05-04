Принцеса Юджини чака третото си дете

Принцеса Юджини е бременна за трети път!
36-годишната кралска особа разкри щастливата новина чрез публикация в социалната мрежа Instagram.
Тя качи в профила си снимка, на която се вижда как двамата ѝ сина държат кадри от сонограма в градинка с цветя.
"Бебе Бруксбанк се очаква през 2026 г.", написала е принцесата към сладкия кадър.
Юджини не разкрива повече подробности - какъв е полът на бебето и кога точно трябва да се роди то.
Но звездата събра много поздравления за щастливата новина.
