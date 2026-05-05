Възрастна жена загуби над 18 000 евро след онлайн измама за "бързо забогатяване"

73-годишна жена е подала сигнал в Районно управление - Дупница, че е станала жертва на измама след попадане на онлайн реклама за бързо и лесно забогатяване чрез инвестиции в различни фондове.

По първоначални данни жената е била подведена от обявата, като е изтеглила специално приложение, чрез което е била насочена към извършване на парични преводи. В резултат на това тя е превела общо 18 115 евро.

След установяване на случая е образувано досъдебно производство, а прокуратурата е уведомена и работи по изясняване на всички обстоятелства около измамната схема.

В средата на март жител на Дупница подаде сигнал, че е загубил 9000 евро за около две години, инвестирайки ги в онлайн платформи.