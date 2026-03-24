Спряха делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев заради изборите

Спирането на производството е до обявяването на резултатите от изборите

24.03.2026 | 12:42 ч. Обновена: 24.03.2026 | 12:43 ч.
Снимка: БГНЕС

Варненският окръжен съд спря наказателното производство по делото срещу кмета Благомир Коцев. По това дело са повдигнати обвинения срещу още четирима души, сред които двама общински съветници. Аргументът на съда за спирането на производството е, че съветниците Николай Стефанов и Йордан Кателиев са кандидати за народни представители за 52-рото Народно събрание. 

Адвокатите на двамата общински съветници поискаха прекратяване на разпоредителното заседание по делото заради имунитета на клиентите си, които са част от предизборна листа. 

Свързани статии

Спирането на производството е до обявяването на резултатите от изборите, които ще се проведат на 19 април. Дотогава всички обвиняеми ще останат със същите мерки за неотклонение, каквито са им наложени в момента. 

Иван Томов, адвокат на Ивайло Маринов, заяви, че след изборите съдът ще насрочи дело, освен ако лицата не са избрани за народни представители.

