Клисурски: Изкуствено наложен таван на цените води до дефицит

“След като президентът Тръмп обяви, че ще има двуседмично спиране на огъня срещу Иран - аз лично бях малко по-спокоен. В основата на повишените цени на горивата, които наблюдаваме, е именно военният конфликт в Близкия изток”, коментира служебният министър на финансите Георги Клисурски.

По думите му това е най-силният фактор, който влияе върху драстичния скок на цените, включително и у нас. Клисурски добави, че споразумението между САЩ и Иран не само ще намали напрежението, но и ще окаже влияние върху поевтиняването на петрола.

"Но има едно голямо “но“ - ще се задържи ли това примирие, какво ще се случи след тези две седмици и съответно как ще реагират пазарите? Видяхме още от началото на конфликта, който започна в началото на месец март, че след първоначалното покачване на цените над 100 долара за барел на световните пазари, в България през последните 30 дни имаше почти ежедневно поскъпване на горивата - тоест наблюдавахме плавно нарастване. Бих предположил, че ако сега има понижение, то също ще бъде сравнително плавно", каза Клисурски пред Нова тв.

Работата на служебния кабинет

Клисурски коментира и помощите, които кабинета “Гюров” предвижда да отпусне заради високите цени на горивата. Предвидената сума е около 125 милиона евро.

"Прогнозите за намаляване на растежа на БВП е около половин процент. Ако преди се е очаквал ръст от около 3,2 на сто на годишна база - сега прогнозата е около 2,6 - 2,7%. Този половин процент означава около половин милиард евро загуби за икономиката заради конфликта в Близкия изток. И това е при допускане, че цените на петрола няма да се вдигнат над 125-150 долара на барел", заяви финансовият министър.

Клисурски коментира още, че за да се отпуснат тези средства от кабинета, преди това е направен одит, за да може мерките да са балансирани,

"Целта е не просто да намерим средно положение между двете крайности - да дадем повече или да не дадем нищо, а да следваме препоръките на ЕК и ЕЦБ. Те, на база опита от 2022 година, съветват мерките да бъдат таргетирани - насочени към най-уязвимите граждани и към ключови сектори на икономиката", заяви той.

По отношение на тавана на цените Клисурски обясни, че когато изкуствено се наложи таван, първоначално това изглежда социално приемливо, но води до дефицити. Ако доставните цени са високи, а продажната цена е ограничена, търговците започват да работят на загуба и в един момент просто спират да продават. "Затова таваните на цените също са мярка, към която не бихме прибегнали, тъй като могат да доведат до по-лоши последици", категоричен е финансовият министър.

Рекорден бюджетен дефицит

Клисурски коментира и големия бюджетен дефицит, който беше регистриран за март. Според министъра два са основните фактора за това са увеличението на разходите за персонал в държавата и повишените разходи за пенсии и социални плащания.

"Както знаете, заплатите в сектори като МВР, отбраната и образованието, както и пенсиите, се актуализират автоматично всяка година. Затова, ако искаме да ограничим тези разходи, са необходими и законодателни промени", категоричен е Клисурски.

Министърът открои и още една причина, заради която бюджетният дефицит изглежда по-голям - “това е увеличението на инвестициите по ПВУ. Само през март са реализирани над половин милиард евро капиталови инвестиции - например в изграждането на амбулатории”.