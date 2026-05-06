Големи столични квартали остават без топла вода за пет дни

Местят участък от разпределителен газопровод

06.05.2026 | 15:08 ч. 0
Снимка: Pixabay

Във връзка с изместване на участък от разпределителен газопровод, захранващ ОЦ "Земляне" за периода от 00:00 ч. на 18.05.2026 до 21:00 ч. на 22.05.2026 г., ще бъде преустановено топлоподаването към повечето от южните квартали на столицата, съобщиха от "Топлофикация София" на сайта си.  

Става въпрос за ж.к. ,"Овча купел І", ж.к. ,"Овча купел ІІ", ж.к. ,"Лагера", кв. "Славия", кв. "Красно село", ж.к. "Бели брези", ж.к. ,"Борово", ж.к. ,"Бъкстон", ж.к. ,"Стрелбище", ж.к. "Мотописта", ж.к. ,"Гоце Делчев", ж.к. "Хиподрума" и част от кв. „Манастирски ливади” - бл. 19А и бл. 19В.

 Актуална информация за хода на ремонтните дейности, можете да откриете на:

- официалния сайт – toplo.bg

- Facebook страницата на "Топлофикация София" -  www.facebook.com/www.toplo.bg

- телефон за връзка с клиенти на "Топлофикация София": 0700 11 111

От "Топлофикация София" се извиняват на потребителите си за причиненото неудобство.

