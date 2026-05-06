IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 67

Почина журналистката от "24 часа" Буряна Божинова

Поклонението ще бъде на 10 май

06.05.2026 | 16:14 ч. 3
Снимка: 24 часа

Снимка: 24 часа

Почина Буряна Божинова, дългогодишната кореспондентка на "24 часа" за Плевен и региона, съобщават от медията. Тя си е отишла на 3 май.

Поклонението ще бъде на 10 май от 13 ч в гробищен парк "Чаира", а погребението - от 14 ч. 

"Нямаше новина в родния Плевен, която да я подмине - знаеше всичко. И най-важното - знаеше от кого може да получи информация. И всички имаха доверие, че ще е честна с тях и се доверяваха. Пред очите се смениха много кметове, депутати, бизнесмени, дори бандити. И те имаха доверие - на дребничката крехка Буряна", пишат колегите ѝ.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Буряна Божинова
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem