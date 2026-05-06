Пеевски: Отдаваме почит на смелостта и на българския дух

И свеждаме глава пред онези, които са бранили нашата родина, заяви лидерът на ДПС

06.05.2026 | 15:17 ч.
Снимка: БГНЕС

Отдаваме почит на смелостта, на българския дух и свеждаме глава пред онези, които са бранили и защитавали нашата родина, заявява лидерът на "Движение за права и свободи – ДПС" Делян Пеевски в поздравление по повод Деня на храбростта и празник на Българската армия - 6 май.

Пеевски отбелязва, че 6 май е празник почитан от всички религии и етноси, празник на обновлението, носещ надеждата за по-добро бъдеще.

Поздравявам всички военнослужещи и всички именици. Нека свети Георги Победоносец донесе здраве, мир, благоденствие и вяра в доброто, добавя Пеевски.

