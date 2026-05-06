Спаси София предлага създаване на нов квартал в София

Спаси София иска създаване на нов квартал в столицата. Общинският съветник Гергин Борисов е предложил територията на бившия Жп завод до Централна гара да се именува като жилищен комплекс "Райна Княгиня". Обхватът на този нов комплекс е между надлез "Надежда", железопътния ареал на Централна гара, ул. "Каменоделска" и бул. "История Славянобългарска".

Там вече се строят 12 сгради с капацитет от хиляди обитатели, а 4 от тях вече са в напреднал етап на завършване и собствениците на жилищата в тях всеки момент ще трябва да подават заявления за издаване на постоянен адрес.

"Първоначално предложеното от строителя име "Капитол Резидънс" не съответства на именната структура и традиции на Столична община и ако именуваме само неговия комплекс, ще имаме същия проблем със следващия строеж", коментира Борисов.

От Спаси София подчертават, че осигуряването на адекватна адресна регистрация за жителите в трансформиращите се индустриални зони трябва да се решава именно с подобни мерки. Според партията, създаването на ясно обособени квартали за всички индустриални зони, в които се появява жилищно строителство, е ключово както за административното обслужване на гражданите, така и за изграждането на устойчива градска идентичност.

Борисов обясни, че четирите завършени сгради зад гарата използват един общ административен адрес – бул. "История Славянобългарска" №5Д, което означава, че адресите на отделните жилища ще съдържат множество индекси.

"Това е не само объркващо за гражданите, но и неустойчиво за администрацията. Именуването на цялата територия като жилищен комплекс осигурява предвидимост за следващите строители", обясни още Борисов.

Предложението новият жилищен комплекс да носи името "Райна Княгиня" Борисов мотивира с два интригуващи исторически факта: през 30-те години съседният кв. Орландовци се е казвал за кратко кв. "Райна Княгиня", но и къщата, в която революционерката е живяла до края на дните си се намира в същия район на столицата - в ж.к. "Банишора" от другата страна на жп линиите.