Край на сагата: Стефка Костадинова сдаде властта в БОК на Весела Лечева

Избраната за председател на Българския олимпийски комитет Весела Лечева получи днес от бившия председател Стефка Костадинова пълномощно, с което ще може да управлява БОК до приключване на формалните съдебни процедури по вписването на новото ръководство в Търговския регистър.

Двете проведоха кратка работна среща тази сутрин. Весела Лечева заяви, че работата ще започне на високи обороти в името на институционалната стабилност и българския олимпизъм. Тя е в постоянен контакт с Международния олимпийски комитет, като новината за развитието по българския казус ще бъде съобщена и на Изпълкома на МОК, който днес и утре провежда заседание в Лозана.

Преди няколко дни стана ясно, че всички искови молби срещу проведеното на 19 март 2025 г. Общо събрание на БОК, са оттеглени. В законоустановения срок се очакват съдебните определения, след които председателят Весела Лечева и членовете на Изпълнително бюро ще бъдат вписани като представляващи Българския олимпийски комитет.

Весела Лечева след развръзката

"Днес проведохме една кратка работна среща с г-жа Костадинова, на която тя ми връчи пълномощно, с което можем веднага новото ръководство да встъпи в оперативна работа до окончателното приключване на формалните съдебни процедури, до окончателното вписване на новото ръководство. Тази година и един месец беше изключително тежка, трудна, с много предизвикателства пред новото ръководство и в личен план, за моя екип. Бяхме много мотивирани да работим, така че да бъдем полезни в името на българския спорт. Предстоят малко формалности. Надявам се, че оттук-нататък тази страница ще бъде затворена. Този пример да не бъде повтарян от спортните организации, защото беше изключително неприятна ситуация. Обичам да гледам напред, няма да се връщам в миналото", каза Лечева след развръзката.

"Аз смятам, че това е един естествен завършек на тази сага, защото смятам, че и да бяха продължили да отстояват своите искания, това щеше да доведе до още по-голяма задънена улица за целия спорт, не само за БОК. Беше неприятно и по повод успешните Олимпийски игри. Всички колеги, които пуснаха жалби срещу решенията на Общото събрание на 19 март, видяха, че това е една задънена улица и е против интересите на българския спорт", каза още председателят на БОК.

Тя призна, че ще бъде трудно да се компенсира загубеното време и че служителите на БОК не са получавали заплати от няколко месеца.

"Ще бъде много трудно напред, за да компенсираме пропуснатото време. Това, което предстои, е да се запознаем с реалната ситуация. От няколко месеца служителите не са получавали заплати. Преди година МОК спря финансирането на БОК. Не беше подаден и бюджет към ММС. Всичко това ще бъде възстановено час по-късно, за да може да започнем работа на пълни обороти. Загубата от една година е много дълго време. Спортът в международен план работи с голяма скорост. За всяко наше едно действие ще бъдете информирани, за нашите първи стъпки по отношение на предстоящата работа", увери тя.

Относно новия спортен министър, чието име ще стане ясно съвсем скоро, Лечева заяви: "Аз винаги съм твърдяла, че БОК трябва трайно да присъства по отношение политиката за спорта и да бъде естествен партньор на всеки един министър, без значение кой е той. Знам, че всеки един, който представлява българския спорт и е от Прогресивна България, има своята експертиза. Надявам се да работим в синхрон и, разбира се, в името на българския спорт".