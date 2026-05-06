Денков очаква: Нов кабинет и пемане бързо на задачите

Очакваме ново правителство, което веднага да поеме задачите пред държавата – бюджет, финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост, правосъдна система, заяви председателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната" Николай Денков пред журналисти.

По думите му, всичко това стои и има нужда от активно действие.

Ще подкрепяме всичко, което е разумно и помага за развитието на държавата, независимо от това кой го е предложил. Ще критикуваме всичко, което според нас пречи за това развитие, заяви Денков.

Президентът Илияна Йотова се срещна вчера с парламентарните групи на консултации за съставяне на правителство. Държавният глава обяви, че ще връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство на 7 май на "Прогресивна България".