Мицкоски: Тази година избори няма да има

Министър-председателят на Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че фокусът на правителството в момента е върху реформите и консолидацията, а изборите ще се проведат редовно през пролетта на 2028 г., предаде БГНЕС.

"Някои партии очевидно се изплашиха от това мое изказване, следя реакциите. Но позицията ми е ясна - тази година избори няма да има. Това е година на реформи и консолидация", каза Мицкоски в отговор на журналистически въпрос относно вчерашното му изявление, че скоро ще има избори.

Той подчерта, че предпочита редовни избори през 2028 г., но не изключи и възможността за вот през 2027 г.

"Бих искал да имаме редовни избори, които ще се проведат през пролетта на 2028 година. Дали 2027 година е вариант - знаете, че ВМРО-ДПМНЕ винаги е готова да отиде на избори и да победи", посочи премиерът.

По думите му основният приоритет на правителството е реализирането на реформи, повишаването на икономическата активност и подобряването на жизнения стандарт на гражданите.