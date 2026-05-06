Откриха мъртва издирваната жена от Разград

Откриха тялото на 46-годишната Кремена Панова от Разград. Тя бе в неизвестност от 18 април, когато напуснала дома си, съобщиха от полицията.

В следобедните часове днес тялото е открито близо до язовирната стена. Към мястото са изпратени полицейски екипи, които в момента извършват оглед.

Жената последно бе забелязана в местността Пчелина в землището на Разград, а ден по-късно на брега на язовир "Пчелина 2" бяха намерени раницата и обувките й.

На мястото, на което е открито тялото ѝ се очаква пристигането на съдебен лекар.