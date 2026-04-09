Ядем най-скъпите череши, килограмът ще бъде между 10 и 15 евро

И тази година черешите в страната преминават през критичен период на цъфтеж, а рискът от ниските температури е реална заплаха за реколтата.

По думите на Живка Гроздева, председател на Асоциацията на овощарите в България каза, че към момента времето е благосклонно, а черешите се намират в своята най-чувствителна фаза - цъфтеж, тя не е приключила.

“Не можем съвсем да си отдъхнем, трябва да стискаме палци в следващите две седмици да имаме благоприятни температури. Метеоролозите прогнозират опасност за по-ниски температури, като се очакват да паднат под нулата. Надявам се да не се сбъднат", обясни Гроздева в предаването “България сутрин”.

Самата тя очаква да имаме добра реколта от череши.

Гроздева обаче подчерта, че всяка година овощните градини стават все по-малко. “За съжаление, причините за това са разходите, трудните климатични условия и липсата на работници. Тази година овощарството страда изключително много от високите цени на горивото, торовете. Овощарството е земеделието, където има най-много обработки и се изисква най-много ръчен труд”.

Черешите, които купуваме от пазара, се берат ръчно.

"Няма начин те да се берат чрез машини, такава технология не съществува. Представете си, че 50% от цената на черешите от производител отива при работника, който бере черешите. Беритбата е изключително скъпа. Прогнозирам, че до юни месец ще трябва да направим още едно увеличение, защото работниците ни бягат в Италия, Испания и други държави от ЕС. Има сериозна опасност да няма кой да обере българските череши тази година", коментира експертът.

Трябват спешни мерки

Пред Bulgaria ON AIR Гроздева очаква първите череши през май да са по-скъпи - 10-15 евро за килограм.

"Когато вече сме в сезон, очаквам цената да е между 8 и 10 евро, ако не се вземат спешни мерки за подпомагане на земеделските производители. Реколтата ни ще бъде достатъчно, но тя ще трябва да се бори с конкуренцията на Гърция, но там получават подпомагане заради високите цени на горивата. Ако не се вземат мерки, ще ядем най-скъпите череши в Европа", категорична е Гроздева.

Тя е на мнение, че българите предпочитат родно производство череши, но опасенията ѝ са, че заради високите цени могат да прибегнат и до вносни.

"През предишните години не сме имали такава конкуренция с Гърция, но тази година се опасявам, че ще има, защото беритбата става все по-скъпа. Дори и най-малкият земеделски производител има нужда от работници. Кризата с кадрите е изключително сериозна. Ние се опитваме да намерим работници отвън, но това са много тромави процеси. Голяма част от работниците отвън ни използват и като междинна спирка, за да отидат в Западна Европа", добави Гроздева.

