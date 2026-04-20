Поздрави за Радев дойдоха и от Северна Македония

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски е поздравил Румен Радев за победата на парламентарните избори в България, предаде БГНЕС.

Двамата днес са провели телефонен разговор.

Външният министър Тимчо Муцунски изтъкна, Скопие очаква стабилно правителство в България, с което да развиват двустранни въпроси, важни и за двете държави.

Муцунски подчерта, че "ще се работи за подходящо и справедливо решение за преодоляване на блокадата и за започване на преговорите с Европейския съюз", съобщи МРТ.

През юни 2022 г. Северна Македония прие т.нар. "френско предложение", което е одобрено от всички страни-членки на ЕС. Според Преговорната рамка за да стартират преговорите между Скопие и ЕС, българите трябва да бъдат включени в преамбюла на македонската конституция. Северна Македония също така трябва да спазва Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество с България от 2017 г., както и двата протокола към него.

Протоколът от второто заседание на Съвместната междуправителствена конференция, подписан от министрите Генчовска и Османи преди три години постановява, че Скопие изразява съгласие следващата междуправителствена конференция с ЕС да се проведе, след като включи българите сред държавотворните народи в преамбюла и два члена от своята Конституция. В същия протокол правителството на Република Северна Македония потвърждава ангажимента, че нищо от нейната конституция не може и не трябва да се тълкува като основание за намеса във вътрешните работи на България с цел защита на статута и правата на лица, които не са граждани на Северна Македония. Тази клауза де факто и де юре означава, че Скопие няма да претендира за признаване на "македонско малцинство" в България. Протоколът също така предвижда противодействие на говора на омразата срещу българите и България, който се ползва с огромна институционална и медийна подкрепа, реабилитация на жертвите на комунистическия режим в Македония и отваряне на архивите на югослужбите.