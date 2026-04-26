Димитър Ганев: Местните избори през 2027 г. ще определят бъдещето и на ГЕРБ, и на "Прогресивна България"

Електоралната подкрепа за Румен Радев и формацията му "Прогресивна България" се превърна в "цунами", а не просто във вълна заради съвпадение на четири ключови мотива сред избирателите. Това заяви политологът Димитър Ганев в интервю за предаването "Защо?".

"Най-общо може да кажем, има 4 мотива на гласоподавателите да подкрепят определена политическа сила – харесват лидера, наказателен вот срещу управлявалите, конформизъм – ходене след победителя, и избор на най-малкото зло. Румен Радев и "Прогресивна България" отговаряха и на четирите", посочи Ганев.

"Фактор номер едно, който до голяма степен създаде това електорално цунами, беше активизацията в рамките на последните няколко дни. Около половин милион български граждани решават за кого да гласуват между четвъртък и неделя", обясни политологът в отговор на въпроса защо социологическите агенции на познаха резултатите от вота.

По думите му социологията има една мъртва точка в рамките на 4-5 дни и при електорално цунами има свръхконцентрация на тези хора в последния момент да гласуват за една политическа сила.

Относно избирателната активност Ганев уточни, че реалното участие е по-високо от официално отчетеното.

"Реалната активност за страната е може би близо 60%. Това са близо 800 хиляди души повече, отколкото гласуваха на последните парламентарни избори", уточни политологът.

Ганев коментира и тежката загуба на ГЕРБ – те са втора политическа сила, но с 30% разлика спрямо първата.

"Това беше непопулярно управление. Завърши с безпрецедентни протести и оставка на правителството. Нямаше как от тази ситуация да изглеждаш като печеливши", коментира Ганев.

Според него бъдещето на партията ще се реши на местните избори през 2027 г.

"Отговорът на въпроса дали това е краят на ГЕРБ ще дойде, когато видим дали ще запазят присъствието си в местната власт", смята политологът.

По думите му от представянето на местните избори догодина ще зависи и бъдещето на новата партия "Прогресивна България": "Това е нова партия без изградена организационна инфраструктура, кадровото предизвикателство ще бъде колосално усилие".

Заявките за ВСС

"Много партии направиха заявка, че Висшият съдебен съвет най-после трябва да бъде сменен. Чакам да си изпълнят ангажиментите", заяви той

Той предупреди още, че високите обществени очаквания ще направят управлението особено трудно.

Според политолога няма причина Румен Радев да бъде сравняван с падналия от власт премиер на Унгария Виктор Орбан.

"Орбан беше общо взето политически лидер в Европа, който се явяваше спирачка на големи инициативи на Европейския съвет. Не може да се очаква подобно нещо от Радев", обяви Ганев.