Калоян Калоянов е назначен за заместник-министър на вътрешните работи

Със заповед на министър-председателя Румен Радев на длъжността заместник-министър на вътрешните работи е назначен Калоян Костадинов Калоянов, съобщиха от правителствената пресслужба.

Той е роден през 1966 г. Завършил е Аграрния университет в Пловдив със специалност Агроинженерство, полевъдство. Придобива и магистърска степен "Счетоводство и контрол" в Бургаски свободен университет.

Калоянов започва работа в системата на МВР през 1995 г. В периода 2004-2006 г, е начело на РПУ - Сунгуларе, а от 2006 г. до 2007 г. ръководи РПУ - Карнобат.

От август 2007 г, до 2009 г е началник на Пето РПУ - Бургас. След това, до 2014 г. е зам.-директор на ОДМВР-Бургас. На следващата година застава начело на полицията в Бургас.

През октомври 2019 г. е преназначен за началник на ЗЖУ - Бургас, а от 28 август 2020 г. е директор на ОДМВР - Бургас. През 2023 г. напуска този пост и става заместник-кмет на Айтос.

При служебното правителство на Гюров той също заемаше поста заместник - министър.

Освободиха Ася Панджерова като заместник-министър на МОН

С друга заповед на министър-председателя от длъжността заместник-министър на образованието и науката е освободена Ася Панджерова.

Оттеглянето на Панджерова идва след нейна оставка заради обществено напрежение и скандал с европейски средства. Ден по-рано образователният министър Георги Вълчев разпореди проверка срещу нея.

Поводът стана сигнал от бившия премиер Николай Денков, който поиска оставката ѝ заради оценки на 12 проекта по програма „Еразъм+“ за над 1,6 млн. евро, за които се твърди, че са спечелени от фирми около съпруга ѝ.

В публикация във Facebook бившият заместник-министър отхвърли обвиненията за конфликт на интереси. Тя посочи, че преди осем години е преминала през проверки от прокуратурата и ОЛАФ, които са констатирали липса на нарушения. Панджерова обясни, че напуска поста, за да не тежи на работата на кабинета, и обяви, че се връща към академичната си дейност.

По-рано днес с решение на Министерския съвет бяха назначени 28 областни управители и освободени досега заемащите тези длъжности.