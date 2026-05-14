В защита на телетата: хора в клетки посрещнаха депутатите СНИМКИ

Хора в клетки посрещнаха тази сутрин народните представители. Те излязоха на протест срещу отглеждането на телета в клетки, а по-късно ще бъде внесена подписка от над 150 000 души.

С демонстрацията протестиращите искат да покажат колко пространство има едно животно, отглеждано в клетка. Това е жестока практика, която се среща в кравефермите в България, телето веднага се откъсва от майката и се вкарва в такава изолационна клетка, то не мърда от нея в първите месеци от живота си.

"Големината на клетката е такава, че може само да се обърне вътре и да легне, заяви председателят на УС на "Невидими животни" Стефан Димитров. Зад тази кауза заставаме и не само организациите за защита на животните, а и най-големите организации от браншовия сектор.