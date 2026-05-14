IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 37

В защита на телетата: хора в клетки посрещнаха депутатите СНИМКИ

Това е жестока практика, която се среща в кравефермите в България

14.05.2026 | 09:23 ч. Обновена: 14.05.2026 | 10:14 ч. 38

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

1 / 15

Хора в клетки посрещнаха тази сутрин народните представители. Те излязоха на протест срещу отглеждането на телета в клетки, а по-късно ще бъде внесена подписка от над 150 000 души.

С демонстрацията протестиращите искат да покажат колко пространство има едно животно, отглеждано в клетка. Това е жестока практика, която се среща в кравефермите в България, телето веднага се откъсва от майката и се вкарва в такава изолационна клетка, то не мърда от нея в първите месеци от живота си. 

"Големината на клетката е такава, че може само да се обърне вътре и да легне, заяви председателят на УС на "Невидими животни" Стефан Димитров. Зад тази кауза заставаме и не само организациите за защита на животните, а и най-големите организации от браншовия сектор.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

телета клетки народно събрание парламент
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem