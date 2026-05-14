Красен Станчев: Пътят, по който са тръгнали от ПБ, не води до добро

Изказванията за "галопиращи цени" у нас не са верни, каза доцент Красен Станчев, основател на Института за пазарна икономика доцент.

"Ако се върнете, да речем, февруари 1997 година, за 1 месец инфлацията е 240% 242, което означава, че за 5 дена се удвояват цените. Ако се върнете обаче януари същата година, тогава цените се увеличават 2 пъти за 2 дена. Тогава инфлацията е около 1000%. Кое е галопиращо в момента?! Аз това не много го разбера. Но същата партия, която управляваше 1996- 97 г. и направи онова нещо, и същите хора дори, има от тях, които са в ПБ в момента".

Българските домати са скъпи, защото производството е у нас е неефективно. Дори в Иран то е по-ефективно, каза Станчев и даде исторически пример - през 2007 година 80% от производството на домати в света е било засегнато от болести и за производство на кечуп са били ползвани само домати от Казахстан.

"Основната причина за вдигане на цените в България е това, че хората имат повече пари. Частично това се дължи на ръста на заплатите. Частично пък ръстът на заплатите се дължи на ръста на заплатите в държавния сектор. За някои съсловия в държавния сектор ръстът на заплатите е всъщност или ръст на безработица, защото не работят хората там, а получават високи заплати, или е възнаграждение за вреди и това възнаграждение за вреди, очевидно го получават всички, които работят в Прокуратурата, включително прокурорите. Ако си прокурор и получаваш, да речем 10 000 бивши лева, а сега от €5000, да трябва да ги похарчиш някъде. Не са само тези причините, но ако вземете последните 10 години, заплатите в България растат доста по-бързо, отколкото цените, включително тази година, включително миналата година, включително по-миналата година.

Юлиян Войнов вчера публикува тази статистика и я сравни с други страни от ЕС. Миналата седмица излезе статистика реалните заплати в ЕС. За последните 5 години в България тези заплати нарастват 50%, а инфлацията е 30%. Следващата страна с такъв висок ръст на заплатите е Румъния, но там е 27%, а средно за ЕС ръстът е 13-14%".

Станчев не е оптимист за ефективността на новите мерки за контрол на цените. В ефира на БНР той каза:

"Първото нещо, което ще стане, е, че всеки който продава нещо, ще се опита да се откупи от проверяващите и ще има допълнителен приход за проверяващите. Второто нещо, което няма да се случи, е, че няма да има ефект от цялата работа, защото такава е историята! Първият контрол на цените е около 40 века преди нас и досега не работи тази работа! С около 700 души, които работят в Комитета по цените и Защита на потребителите, и 3000 души, които работят в Агенцията по контрол върху храните, и още толкова в НАП, тези хора или няма да си вършат другата работа, която е по-съществена и може да въведе някакви приходи в бюджета, или просто ще свършат с това, че не могат да свършат никаква работа. В България магазините са около 200 000".

Предложението за повишаване на правата за регистрация по ДДС на €84,875 е "стара идея", предложена първо от Мартин Димитров. Според Станчев това "ще облекчи данъчната отчетност, но няма да има кой знае какъв друг ефект".

"Покачването на заплатите в други области, особено държавните и общинските власти, изсмуква заетост от малките и средните бизнеси и това изсмукване за последните 6 години е намаление с около 400 000 души, които преди работеха за себе си като еднолични търговци, малки магазини и така нататък и от 1 200 000 намаляха на 830 000".

Според доцент Станчев пътят, по който са тръгнали от ПБ, не води до добро за страната и за пазара и това е "доста меко казано".