Прекратиха пълномощията на трима депутати от "Прогресивна България"

Двама от тях стават областни управители

14.05.2026 | 10:00 ч. Обновена: 14.05.2026 | 10:02 ч.
Снимка: БГНЕС

Парламентът прекрати пълномощията на народните представители от "Прогресивна България" Илко Илиев, Марио Смърков и Крум Неделков заради подадени от тях оставки. Точката беше включена в дневния ред след проведен председателски съвет.

Министерският съвет вчера прие решение, с което назначава нови 28 областни управители и освобождава досега заемащите тези длъжности. Илко Илиев става областен управител на област Търговище, а Марио Смърков - областен управител на област Варна. 
Крум Неделков се оттегля по негово желание, обяви председателят    на НС Михаела Доц;ова. 

В програмата на днешното пленарно заседание е първото четене на промени в Закона за защита на потребителите и на три законопроекта за изменение на Закона за съдебната власт. 

