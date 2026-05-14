Богомил Николов: Пазарът се нуждае от това да има честна търговия

"Приоритет трябва да е овластяването на потребителите. Потребителят много повече влияе на пазара, отколкото си мислим. Държавата трябва да подпомогне информирания избор, който много съществено въздейства на пазара".

Това заяви пред БНР Богомил Николов от "Активни потребители".

"Не разглеждам пазара като война. Не мога да разбера защо всички вярват, че пазарът се нуждае от контрол. Пазарът се нуждае от това да има честна търговия - да няма скрити неща, манипулации, измами и т.н. Потребителят е най-големият двигател на пазара. Той решава днес откъде да си купи хляба. Ако овластим потребителите, ще свършим работата много по-ефективно", смята той.

По думите му най-големият фактор за високите цени са войните и той не зависи от нас:

"Може да бъде притъпен ефектът, въпросът е, че тези мерки трябва да бъдат резултат и от експертно обсъждане. В България има спор по въпроса кое поражда инфлацията. След като този въпрос не е изчистен, оттам нататък мерките се превръщат малко в лотария. Едните казват, че еврото е виновно, друг казва - производство няма, трети казват, че има най-различни далавери, игри с ДДС или безкрайно много посредници по веригата. И ние искаме накрая чрез мерки на щанда да решим въпроси, които не са от вчера".

И обсъжданията, и оценката на въздействие трябваше да се направят предварително, категоричен бе Николов и добави мнението си, че не знае дали е била необходима тази експресност в тази ситуация.

От "Активни потребители" подготвят приложение, което да информира хората за цените:

"Ще можем по този начин да натискаме пазара. Няма да искаме пари, няма да искаме щатни бройки, ще го направим сами. Искаме само държавата да бъде така добра да публикува тези данни навреме. Приемаме мерки, които след това биват изпълнени по начин, който ги прави невъзможни да свършат работа. Аз се чудя защо не се появяват такива приложения и платформи, а то е защото данните са стари. Ние сме готови със софтуера, но изчакваме, защото ще бъде нелепо, ако ви кажа да видите нашето приложението, за да ви информира, и като го отворите, видите, че там цените са стари".

Относно "справедливата цена" Богомил Николов попита - кое ми гарантира, че държавата няма да си свърши работата по същия начин както сега.

Държавата има възможности, въпросът е дали ще има воля, обобщи той.

Според него другото важно нещо е да се скъсят веригите на доставки.