КС обяви за противоконституционно решението на НС за мерки срещу ценовия шок

Конституционен съд определи като противоконституционно решението на Народно събрание от 13 март, свързано с предприемането на мерки срещу ценовия шок, породен от високите цени на суровия петрол и природния газ, съобщиха от пресцентъра на съда.

Делото е образувано по искане на Министерски съвет.

Докладчик по него е съдия Сашо Пенов.

В заседанието участваха 12 конституционни съдии. Решението е прието единодушно.

Предишният парламент задължи служебното правителство да предприеме мерки срещу ценовия шок от високите цени на суровия петрол и природния газ. Това се случи след като САЩ нападнаха Иран и цените на горивата скочиха, а делото в КС беше образувано на 26 март и приключи днес.

Решението на НС беше оспорено от служебното правителство, тъй като с него Народното събрание на практика изземва правомощия на изпълнителната власт.

Конституционният съд е категоричен, че парламентът е приел решението извън установената му с Конституцията и със законите бюджетна управленска компетентност.

В мотивите си той посочва, че оспореното решение противоречи на принципа на разделение на властите и на предвиденото в Конституцията правомощие на Министерския съвет да осъществява вътрешната и външната политика на страната. Нарушени са и разграничените в Конституцията правомощия в бюджетния процес – на Народното събрание да приема държавния бюджет, и на Министерския съвет – да изготви и внесе проект за бюджет и да ръководи изпълнението на приетия от парламента закон.

КС констатира още, че решението на Народното събрание не е съобразено със законовата уредба на общата бюджетна рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси.