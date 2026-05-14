Радев: Държавата няма да се меси на пазара, но без регулации се превръща в джунгла

Продължаващият ръст на цените на хранителните стоки и намаляващата покупателна способност на българските граждани се превръща в истинско предизвикателство, което изисква адекватни и навременни мерки.

Това каза премиерът Румен Радев по време на среща в Министерски съвет относно мерките на правителството за овладяване на ръста на цените, прозрачност в ценообразуването и противодействие на нелоялните търговски практики и защита на българските производители и качеството на храните.

В дискусията участват министри, представители на регулаторни и контролни органи, на национално представителните организации на синдикатите и работодателите, както и браншови организации в сектор "Земеделие и храни".

Цените зависят от редица глобални фактори - цени на енергоносителите, на торовете, на електроенергията, на транспортни застраховки и други, на които ние няма как да влияем и те не са обект на днешната дискусия, посочи премиерът.

В същото време ни е ясно, че цените на хранителните стоки зависят и от редица национални фактори, като условията за развитие на родно производство, структура на веригите на доставки, коректно отношение между производител, търговец, потребител и наличието на нелоялни търговски практики, допълни Радев.

По думите му ценовото равнище зависи и от възможността да се развие родно производство, но и от наличието на ясни регулации и контролни механизми.

В отговор на тези национални фактори в Народното събрание вече са внесени важни законопроекти, които са разработени на основата на успешни европейски политики за защита на конкуренцията и борбата с нелоялните търговски практики. В тази връзка работи и правителството за предприемане на съответни мерки, подчерта премиерът.

Той увери, че държавата по никакъв начин няма да се меси на пазара с указване на цени и условия.

Ние сме в условията на свободна пазарна икономиката, но в същото време държавата е длъжна да гарантира ясни регулации и контролни механизми, а в нашия случай с акцент върху защитата на българския производител и потребител и ясни отношения между всички във веригата производител - търговец - потребител, подчерта Радев.

Според него без тези регулации и контролни механизми пазарът лесно се превръща в джунгла.

Ние като нормална, демократична, европейска държава трябва да имаме тези силни механизми, подчерта премиерът.

На всички ни е ясно, че каквото и да правим стабилността на цените и наличието на свежи продукти на масата зависи от това, дали ще има силно българско производство като количество, качество и разнообразие на продуктите, каза още той.

По думите му докладите от Комисията за защита на конкуренцията и от Министерството на земеделието и храните са силно тревожни.

Ако продължаваме с този темп да намаляваме родното производството на мляко, месо и пресни плодове и зеленчуци е въпрос на още известно време те да изчезнат напълно от българската трапеза. Това е голям проблем, коментира той.

Според него наличието на силно родно производство е въпрос на хранителна сигурност, суверенитет и въпрос на национална сигурност. По думите му това е приоритетна политика на правителството, но нейното решаване зависи от много неща - условия за коопериране, за напояване, за къси търговски вериги, за контрол над качеството, условия за отношенията между внос и родно производство.

Всички тези неща изискват открито поставяне на проблемите на масата, честен и конструктивен диалог между всички страни, посочи Радев. По думите му с днешната среща се поставя началото на открит и конструктивен диалог, за да има справедливи цени в магазините.

По-рано днес парламентът прие на първо четене промени в Закона за защита на потребителите, внесени от Явор Гечев от "Прогресивна България" и група народни представители, срещу високите цени на стоки и услуги.

Вчера в началото на правителственото заседание министър-председателят Румен Радев каза, че това е само първата стъпка. Тепърва започва същинската работа за набелязване на конкретни мерки, които да водят не само до контрол на крайните цени, добави Радев.