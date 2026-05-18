BGONAIR Live Новини Днес | 30

Милошев: Българското домакинство на “Евровизия” ще е на ниво

България от зрител се превръща в сцена, добави министърът

18.05.2026 | 10:18 ч. 0
БГНЕС

Министърът на туризма Евтим Милошев съобщи, че още тази седмица Министерски съвет ще създаде организация за предстоящото домакинство на България за “Евровизия”.

“Имам вътрешна увереност, че България ще се справи изключително добре. Говорим за организацията на самия песенен конкурс – избор на място, сигурност, логистика, маркетинг и реклама. Българското домакинство на “Евровизия“ ще бъде на нивото, на което беше австрийското”, коментира Милошев пред БНТ.

“България от зрител се превръща в сцена. Това е авторитетна платформа с 70-годишна традиция, която е прекрасна възможност за видимост на България, на българската култура и на българския талант на европейската и световната сцена”, добави министърът на туризма.

Милошев коментира заявките на Пловдив, Варна и Бургас да бъдат домакини на конкурса догодина. Той добави, че възможностите на столицата са безспорни.

“Но това, което се случи вчера – трите големи града, които авторитетно и амбициозно заявиха интерес, говорим за Бургас, Пловдив и Варна – това е хубав знак. Смятам, че най-разумното е, както във всеки такъв процес, да се разгледат всички възможности, да се обмислят внимателно и тогава да се вземе окончателното решение”, добави Милошев.

“Ангажиментът на държавата е да създаде организация и да има много ясно разпределени отговорности между държавните институции и ангажираните структури”, добави министърът на туризма.

Евровизия Министерски съвет домакин Евтим Милошев DARA
