Пловдивски полицаи разубедиха мъж да сложи край на живота си

Мъжът е настанен в специализирано здравно заведение

18.05.2026 | 14:35 ч. 3
Снимка: МВР

Около 20.30 ч. в събота на тел. 112 постъпил сигнал, че мъж се кани да скочи от перилата на надлеза на бул. „Цар Борис III Обединител“ над ул. "Гладстон" в областния град, съобщиха днес от полицията. 

Незабавно натам били насочени служители от Четвърто РУ и психолог от сектор "Психолаборатория", а в спасителната акция се включили и екипи на РД "Пожарна безопасност и защита на населението". 

С 45-годишния пловдивчанин, който бил във видимо тежко емоционално състояние, униформените служители започнали да разговарят дълго и търпеливо, проявявайки нужното разбиране. Два часа и половина по-късно, благодарение на тяхната професионална намеса, мъжът се отказал да осъществи намерението си да извърши самоубийствения скок. 

Той е настанен в специализирано здравно заведение за оказване на необходимата помощ.

