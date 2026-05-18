Великолепното "Лебедово езеро" напълни Зала 1 на НДК

Има спектакли, които не се „гледат“ - те се преживяват силно. „Лебедово езеро“ на Пьотр Илич Чайковски, един от най-поставяните и обичани балети в света, отново доказа защо остава вечен символ на класическия танц: кристална музика, изящество, драматизъм и онази магия, която превръща сцената в друг свят. Снощи едно от най-емблематичните и въздействащи произведения в световния балетен репертоар, представено в Зала 1 на НДК от Държавна опера – Стара Загора, плени безвъзвратно публиката.

Специалното участие на звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова в ролята на Одета/Одилия и Гиорги Поцхишвили като принц Зигфрид, превърнаха спектакъла в едно от най-значимите културни събития на сезона.

Художественият ръководител на балета Силвия Томова е име със силен авторитет в българския балет – примабалерина с десетки водещи роли и дългогодишен художествен ръководител, чиято работа е свързана с високи стандарти, школа и последователност. Именно тази устойчивост - репетиционна дисциплина, ансамблова култура и отношение към детайла, се усеща в спектакъл като „Лебедово езеро“, където всяко движение снощи бе изящество, а всяка сцена - изкуство.След края на представлението продуцентска къща Palms Music, която подкрепи представлението, посрещна артисти и гости на специален коктейл – жест на признателност към екипа на Държавна опера – Стара Загора и към Силвия Томова. Коктейлът бе организиран и в знак на благодарност за отдадеността и високия професионализъм, с които Старозагорската опера продължава да развива балетното изкуство и да представя мащабни заглавия пред публика в България.

Подкрепата на Palms Music за балетното събитие е част от по-широката мисия на компанията да застава зад значими културни проекти и да допринася за срещата между голямата сцена и публиката.

„Лебедово езеро“ не е просто класика - то е език, който всички разбират. Eзик на красотата, на тишината между нотите и на човешката емоция. А когато след финалните аплодисменти остане усещането за необикновено преживяване, и на сцената, и извън нея, това е магията на една от най-красивите балетни истории, създавани някога.