Турист поплува във фонтана Треви и ядоса Италия ВИДЕО

Италианците избухнаха в ярост, след като турист се гмурна в историческия фонтан Треви в Рим, за да поплува. Туристът, 30-годишен от Нова Зеландия, беше забелязан да скача във фонтана по дрехи.

Той се носеше във водата за няколко секунди, преди да стъпи на пода на фонтана. След това туристът се гмурна отново във водата, този път се обърна и изпълни мързеливо плуване по гръб.

Той игнорира исканията на римската полиция да излезе от водата, много от които се бяха събрали около фонтана.

В крайна сметка той беше изведен и по-късно глобен с 500 евро, но малцина в Италия вярваха, че това е достатъчно строго наказание за мъжа.

"500 евро са дребни пари. Ако бяха 5000 евро, щяха да се замислят за известно време", напиа потребител в социалните мрежи.

"Мислят си, че могат да правят каквото си искат в Италия. Глобата трябва да е 5000 евро",споделя друг, а трети призова за незабавен арест и освобождаване само след плащане на гаранция.

Фонтанът е основна аткрация в Рим

Фонтанът Треви, строен в продължение на 30 години през 18-ти век, отдавна е гореща точка за нарушаване на обществения ред.

Миналата година друг турист беше ескортиран от италианската полиция, след като скочи във фонтана.

Усмихващият се турист, облечен в синя тениска и бели шорти, скочи в 264-годишния бароков фонтан, въпреки строгите правила за влизане във водата, докато стотици посетители наблюдаваха.

След това му беше помогнато да излезе от фонтана от минувач, преди полицай да се намеси, докато се опитваше да се отдалечи от световноизвестната туристическа атракция.