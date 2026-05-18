Над 1000 деца и родители превърнаха Day Off: Family Time в празник на семейното време

Третото издание на семейното събитие Day Off: Family Time премина с голям интерес и много настроение в съботния ден на 16 май 2026 г. Организираното от Az-jenata.bg събитие събра родители и деца на откритото пространство пред Хипермаркет HIT Max в ж.к. „Младост“, където през целия ден малки и големи се включваха в разнообразни активности, игри и образователни занимания.

И тази година Day Off: Family Time превърна пространството в цветна семейна зона, посветена на времето заедно, новите знания и забавленията. Програмата включваше тематични зони, посветени на образованието, здравето, изкуството и технологиите, а посетителите имаха възможност да разгледат различни демонстрации, да участват в интерактивни активности и да открият идеи за интересно и полезно прекарване на свободното време през лятото.

Малките посетители се включиха в творчески ателиета, игри и занимания, които насърчаваха ученето чрез преживяване. Сред най-големия интерес бяха езиковите активности и игрите на английски език, в които децата впечатлиха както организаторите, така и родителите със своите умения.

„Играхме една игра на английски и децата се справиха много добре. Дори им казаха, че имат хубав американски акцент“, сподели един от родителите по време на събитието.

Интерес предизвикаха и творческите работилници, в които децата създаваха формички от глина, комбинирани със семена и бобови култури, които след това могат да бъдат засадени.

„Разгледахме езиковите школи, минахме и през творческите работилници, където децата правиха формички от глина заедно с леща и бобче, които след това могат да бъдат засадени и да пораснат“, разказаха участници в инициативата.

Според посетителите Day Off: Family Time се утвърждава като една от малкото градски инициативи, които съчетават забавление, образование и семейно преживяване в един формат.

„Всичко е интересно и правилно подбрано – както за децата, така и за родителите“, коментира една от майките, посетили събитието.

В рамките на деня посетителите имаха възможност да се включат и в традиционната томбола с награди, която отново беше сред най-очакваните моменти от програмата.

Day Off: Family Time се организира за трета поредна година в ж.к. „Младост“ и постепенно се утвърждава като любима традиция за началото на лятната ваканция.

Организаторите от Az-jenata.bg обещават следващите издания на проекта да предложат още повече образователни активности, творчески пространства и забавления за цялото семейство.

Основен партньор – Елана Фонд Мениджмънт

Партньори – UNIQA, British Council, Езикова школа ПРЕСТИЖ, Българо-американска кредитна банка, VARTA, Образователен център BRITANICA, Max International.

С подкрепата на: Хипермаркети HIT Max, gladen.bg, аптека „Пулс“, Къмпинг Градина, Заедно в час, Бусинска сръчкотилница, ателие Артино.

Медийни партньори: Bulgaria On Air, dnes.bg, az-deteto.bg, Tialoto.bg, puls.bg.