Прокуратурата протестира оправдателната присъда на Николай Малинов

Според държавното обвинение постановената присъда е неправилна

19.05.2026 | 16:37 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Софийската градска прокуратура иска отмяна на присъдата на Софийски градски съд от 14 май, с която Николай Малинов беше признат за невиновен по повдигнатото му обвинение за шпионаж и за разгласяване на класифицирана информация, представляваща държавна тайна, съобщиха от прокуратурата. Протестът е внесен в Софийски апелативен съд.

Според държавното обвинение постановената присъда е неправилна, което налага нейната отмяна. Също така определя правните съображения за постановяването на присъдата като неясни. След изготвяне на съдебните мотиви, ще бъдат изложени и конкретни аргументи срещу протестирания съдебен акт, отбелязват от прокуратурата.

В края на 2023 г. Николай Малинов беше добавен в списъка "Магнитски". Малинов е бивш народен представител от БСП, впоследствие и ръководител на проруската неправителствена организация Национално движение "Русофили". Той е създател и председател на политическа партия "Русофили за възраждане на Отечеството".

Тагове:

Николай Малинов прокуратура дело шпионаж протестира присъда
