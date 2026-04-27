Змия с дължина 1,5 м бе извадена от двигател на автомобил

Инцидентът е станал в окръг Тулча, Източна Румъния

27.04.2026 | 09:35 ч. Обновена: 27.04.2026 | 09:36 ч. 13
Снимка: Пиксабей

Змия с дължина метър и половина бе хваната от жандармеристи в окръг Тулча в Източна Румъния в частта на двигателя на автомобил, предаде агенция Аджерпрес, като се позова на Окръжния инспекторат на жандармерията.

Сигнал за присъствието на змия е бил подаден на спешния телефон 112 от селището Малкоч в окръг Тулча. Екипът, пристигнал на мястото, идентифицирал влечуго с дължина около 1,5 метра в частта на двигателя при вентилационната решетка, цитира БТА. Змията е била хваната и пусната в природата, без да бъде изложен на опасност животът на хора, съобщи снощи Окръжният инспекторат на жандармерията.

От жандармерията препоръчват при подобни случаи да не са правят опити за самостоятелно залавяне на змии, а хората да се обаждат на спешния телефон 112. Препоръчва се също периодична проверка на районите около къщи и автомобили, които са прекарали продължително време в престой.

