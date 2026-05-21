Млякото се изкупува за 0,30 евро, животновъдите са на ръба на оцеляване

Българските животновъди са на ръба на оцеляването заради ниските изкупни цени, неконтролирания внос и тежката административна среда. За това предупреди Бойко Синапов, председател на Асоциация „Обединени български животновъди“ пред БНТ, като заяви, че без спешни мерки секторът е изправен пред сериозен риск от срив.

Бойко Синапов коментира предстоящите промени в сектора на фона на обсъжданията за справедливи цени, по-добра регулация на пазара и повече българска продукция в търговската мрежа.

По думите му животновъдите участват в разговорите с институциите, но реалните проблеми остават нерешени.

„В разговорите сме, както се казва, на първа линия. Бяхме на среща в министерството, при премиера. Но във веригите, в този хаос, който наблюдаваме в търговските мрежи с наши продукти, сме на изхода – и след това нас ни няма. Никой не се съобразява с цените и нашата стока на каква цена се продава“, каза Синапов.

Той дава пример с разликата между изкупните и крайните цени. „Суровото мляко се изкупува в момента по 0,30 евро от фермите, а виждате какви са цените на млечните продукти в магазинната мрежа. Това е парадокс.“

Синапов смята, че ако не се предприемат реални действия, секторът е заплашен от срив. „Или се оправяме с този хаос, или българският животновъд и целият земеделски сектор отива към приключване.“

По думите му много ферми вече работят на загуба. „В момента продаваме продуктите си от фермите под себестойност. Това е недопустимо.“

Синапов подчертава, че проблемът не е само в цените, а и в контрола по веригата на доставки. „Най-голямото оскъпяване и най-голямата вина носят контролните органи и държавата. Вижда се хаос на всички нива.“

Синапов твърди, че потребителят не получава реална информация за качеството на храните. „Когато плащаме скъпа цена в магазина, плащаме за качество. А ние не знаем с какво качество са тези продукти – особено вносните.“

Той поставя под въпрос контрола върху вноса на храни. „Влизат вносни сухи млека, палмови масла, суровини, които се преработват и се продават като български. Това не се контролира достатъчно.“

По думите му това води до сериозни изкривявания на пазара. „Българският животновъд трябва да се почувства европеец, българският потребител е лъган и заблуждаван.“

Синапов критикува и административната среда. „Пречи ни нашата неработеща и тежка администрация. Тя е работеща, когато е корумпирана. Когато не е – не работи. Ето затова сме на това дередже.“

В заключение Бойко Синапов предупреждава, че без реформа последствията ще бъдат тежки. „Ако не защитим българския животновъд, губим целия сектор. До една-две години може да го загубим изцяло.“