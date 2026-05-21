Европа изостава не заради “Зелената сделка”, а заради липсата на реформи

"Европа трябва да осъзнае, че всички сме прекалено малки. Дори Германия, която е най-голямата страна по население, е малка икономика в съвременния свят“, заяви бившият премиер и член на Изпълнителното бюро на БСП Сергей Станишев по повод предстоящото шесто издание на Green Transition Forum, което ще се проведе от 1 до 5 юни в София.

Той подчерта, че форумът вече се е утвърдил като водеща платформа за дебат за бъдещето на Европа. По думите му тази година събитието ще бъде най-мащабното досега, с над 450 панелисти, четирима европейски комисари, министри и представители на бизнеса и институциите от 39 държави.

Според Станишев Европа изостава икономически не заради "Зелената сделка", а заради липсата на достатъчно бързи и дълбоки реформи. “Ако искаме да бъдем конкурентоспособни, икономически успешни и да запазим благосъстоянието на Европа, а не тя да се превърне в музей на отминала слава, трябва да се променим, да станем по-динамични и най-вече да увеличим мащаба“, на мнение е бившият премиер.

По думите му Китай е доказателство, че зелената трансформация и икономическият растеж могат да вървят ръка за ръка. „Китай инсталира повече соларни мощности, отколкото целият останал свят взет заедно. И това се случва, без да се изоставят инвестициите в другите видове енергия“, отбеляза Станишев пред Нова тв.

Той подчерта, че Европа страда от липсата на реално функциониращ единен пазар в ключови сектори като енергетика, телекомуникации и капиталови пазари. “Една българска фирма много трудно може ефективно да оперира в Белгия, започвайки от регистрация, банкови сметки и административни детайли. Тя може да изнася, защото има общ пазар, но не може да работи като истински единен бизнес“, обясни той.

Българските финанси

Бившият лидер на БСП коментира и състоянието на българските финанси, както и опитите на новото правителство да ограничи дефицита.

“Това не е криза, но тенденцията беше много опасна“, каза Станишев по повод ръста на държавните разходи и дълга през последните години.

Според него е необходимо затягане на разходната политика и по-добра събираемост на приходите.

“Българският дълг все още е сравнително нисък, но тенденцията е опасна. Когато обслужването на дълга започне да заема голяма част от бюджета, държавата губи възможността да прави други политики“, предупреди Станишев.

Той коментира и мерките срещу високите цени, като подчерта, че влиянието на външните фактори остава решаващо. “Когато цените на енергоносителите растат заради външни фактори, това е основният двигател на инфлацията и трудно може да бъде компенсирано“.