"Съучениците" - нестандартен формат, нестандартен концерт

Домът на културата "Средец" поставя началото на нов концертен формат – "Съучениците", който ще среща публиката с изтъкнати български музиканти, свързани не само от професионалния си път, но и от дългогодишно приятелство и общо музикално израстване. Премиерното издание на цикъла ще се състои на 6 юни на сцената на Дом на културата „Средец“.

Идеята за проекта е на директора на дома на културата "Средец" – Минко Ламбов и флейтистът Христо Добринов, които събират свои съученици - утвърдени артисти от световните сцени в една специална музикална среща, изпълнена с емоция, виртуозност и споделена творческа енергия.

В първото издание на "Съучениците" се срещат музикантите завършили музикалното училище в София "Любомир Пипков" - Христо Добринов – флейта, Дорина Марков – цигулка, Йордан Димитров – цигулка, Рада Хаджикостова – виола, към които се присъединяват Теодора Атанасова – виолончело и Димитър Иванов – контрабас. Резултатът е музикален разказ, изграден от артисти с впечатляваща международна биография и общ творчески език.

Публиката ще има възможност да се наслади на специално подбрана програма с произведения от Хофман, Фоте и Минко Ламбов – музика, която обещава да превърне вечерта в истинско камерно преживяване.