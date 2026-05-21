Пожар прекрати купона на футболисти и шефове на ЦСКА

Всички били евакуирани от клуба

21.05.2026 | 17:30 ч.
Снимка: БГНЕС

Футболисти и ръководители на ЦСКА се събраха в столично заведение, за да се поздравят за първия трофей във витрината на клуба за последните пет години. "Червените" спечелиха 22-рата Купа на България след изпълнение на дузпи срещу Локомотив Пловдив на Националния стадион "Васил Левски". 

Прзненството обаче не завършило по-най-добрия начин.

Всички посетители на нощния клуб били евакуирани малко след 4:00 часа, когато тръгнали пламъци, съобщава БГНЕС. 

Навременната намеса на служителите предотвратила по-сериозни последици. Част от посетителите били със затруднено дишане от дима, но липсвало паника при евакуацията. 

