IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 111

Любен Дилов е стабилен, но все още в рискова ситуация

Очаква се той да се завърне от Италия

21.05.2026 | 18:45 ч. 15
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Депутатът от ГЕРБ Любен Дилов не успя да се закълне като депутат, след като получи инфаркт по време на семейна екскурзия и бе приет в болница в Италия. 

Инфарктът е бил много тежък, а Дилов е бил държан в кома. 

"Любо е стабилен, но все още в рискова ситуация. Ще бъде транспортиран до България, където ще продължи рехабилитацията", съобщи пред "24 часа" съпартиецът му и председател на движение "Гергьовден" Георги Захариев.

Свързани статии

Заради отсъствието на Любен Дилов в момента групата на ГЕРБ е с един по-малко - 38 души. В сайта на парламента обаче името му фигурира, тъй като има решение на ЦИК, с което бе обявен за избран, независимо че не е положил клетва.

Може да го направи със закъснение, а може да реши и да се откаже от депутатското място.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Любен Дилов инфаркт Италия ГЕРБ Гергьовден
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem