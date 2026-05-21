Любен Дилов е стабилен, но все още в рискова ситуация

Депутатът от ГЕРБ Любен Дилов не успя да се закълне като депутат, след като получи инфаркт по време на семейна екскурзия и бе приет в болница в Италия.

Инфарктът е бил много тежък, а Дилов е бил държан в кома.

"Любо е стабилен, но все още в рискова ситуация. Ще бъде транспортиран до България, където ще продължи рехабилитацията", съобщи пред "24 часа" съпартиецът му и председател на движение "Гергьовден" Георги Захариев.

Заради отсъствието на Любен Дилов в момента групата на ГЕРБ е с един по-малко - 38 души. В сайта на парламента обаче името му фигурира, тъй като има решение на ЦИК, с което бе обявен за избран, независимо че не е положил клетва.

Може да го направи със закъснение, а може да реши и да се откаже от депутатското място.