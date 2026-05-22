Тръмп предупреди за евентуални военни действия в Куба

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди за възможна военна намеса в Куба. Изказването на републиканеца идва след като държавният секретар Марко Рубио заяви, че Куба е "заплаха за националната сигурност от години".

Тръмп добави, че предишни президенти на САЩ са обмисляли намеса в Куба от десетилетия, но "изглежда аз ще бъда този, който ще го направи“.

"Други президенти са разглеждали това от 50, 60 години, правейки нищо“, каза Тръмп пред репортери, когато беше попитан за Куба по време на екологично събитие в Овалния кабинет.

"Изглежда аз ще бъда този, който ще го направи. Така че бих се радвал да го направя", добави Тръмп.

Държавният секретар Марко Рубио заяви, че Куба е заплаха за националната сигурност от години поради връзките си с противници на САЩ като Русия и Китай и че Тръмп е решен да се справи с това.

Рубио, син на кубински имигранти, който отдавна заема твърда позиция срещу социалистическото ръководство на Куба, заяви, че администрацията на Тръмп иска да разреши различията с Куба по мирен път, но се съмнява, че САЩ могат да постигнат дипломатическо решение с настоящото правителство на острова.

"Предпочитанието на Тръмп винаги е договорено споразумение, което е мирно. Това винаги е нашето предпочитание. Това си остава нашето предпочитание с Куба“, каза Рубио в Маями, преди да се качи на самолет, за да присъства на среща на НАТО в Швеция и след това да посети Индия.

"Ще бъда честен с вас, знаете, вероятността това да се случи, предвид с кого си имаме работа в момента, не е голяма“, каза още държавният секретар.

Повече санкции

Високопоставени помощници на Тръмп, включително Рубио, шефът на ЦРУ Джон Ратклиф и други висши служители по националната сигурност, са се срещали с кубински представители през последните месеци, за да обсъдят възможни подобрения в отношенията. Но американската страна не е впечатлена от тези разговори, което доведе до още повече санкции, наложени на кубинското правителство през последната седмица.

През годините Куба е свикнала да "купува време и да ни изчаква. Те няма да могат да ни изчакат или да купят време. Ние сме много сериозни, много сме фокусирани", добави Рубио.

На въпроса дали САЩ биха използвали сила в Куба, за да променят политическата система на острова, Рубио повтори, че дипломатическото споразумение е за предпочитане, но отбеляза, че "президентът винаги има възможността да направи всичко необходимо, за да подкрепи и защити националния интерес“.

Рубио отхвърли предположението на репортер, че това звучи като „изграждане на нация“, настоявайки, че става въпрос за справяне с риск за националната сигурност.

Подновената заплаха придобива по-голяма тежест ден след като администрацията обяви наказателни обвинения срещу бившия лидер на острова, Раул Кастро.

В сряда федералните прокурори представиха обвинителен акт, който обвинява Кастро, че е наредил свалянето през 1996 г. на цивилни самолети, управлявани от изгнаници, живеещи в Маями. Обвиненията, които бяха тайно повдигнати от голямо жури през април, включваха убийство и унищожаване на самолет.

Кубинският президент Мигел Диас-Канел осъди обвинението като политически трик, който се стреми единствено да "оправда безумието на военна агресия срещу Куба“.

Обвинението срещу Кастро накара мнозина да повярват, че администрацията на Тръмп следва същия сценарий, както при залавянето на тогавашния президент на Венецуела Николас Мадуро във военна операция в началото на януари.

Мадуро, който е затворен в САЩ след залавянето му, е изправен пред федерални обвинения в трафик на наркотици и пледира невинен.

Американските военни рекламираха пристигането на самолетоносача USS Nimitz и придружаващите го кораби в Карибско море в същия ден, в който бяха обявени обвиненията срещу Кастро.

Южното командване на САЩ заяви, че корабите участват в морски учения с партньори в Латинска Америка, които започнаха през март.