IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 46

Шофьор с 1,07 промила алкохол се готвел да вози деца на екскурзия до Русе

Фирмата собственик на превозното средство изпратила друг водач

22.05.2026 | 11:32 ч. 7
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Шофьор на пътнически автобус, който трябвало да превози деца от Горна Оряховица на екскурзия до Русе, е хванат с 1,07 промила алкохол. Тестът с дрегер била регулярен, прави се преди всяко организирано пътуване.

Около 8 часа сутринта пред ОУ "Иван Вазов" полицейски патрул проверил водача и дрегерът показал над един промил алкохол в издишания въздух, съобщи Нова тв. 

Очаква се мъжът да бъде задържан за 24 часа. 

Великотърновската фирма, собственик на автобуса, изпратила друг водач, чиято проба била отрицателна.  

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

шофьор алкохол автобус деца
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem