Шофьор с 1,07 промила алкохол се готвел да вози деца на екскурзия до Русе

Шофьор на пътнически автобус, който трябвало да превози деца от Горна Оряховица на екскурзия до Русе, е хванат с 1,07 промила алкохол. Тестът с дрегер била регулярен, прави се преди всяко организирано пътуване.
Около 8 часа сутринта пред ОУ "Иван Вазов" полицейски патрул проверил водача и дрегерът показал над един промил алкохол в издишания въздух, съобщи Нова тв.
Очаква се мъжът да бъде задържан за 24 часа.
Великотърновската фирма, собственик на автобуса, изпратила друг водач, чиято проба била отрицателна.
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.