Шофьор загина при катастрофа на пътя Хасково - Минерални бани

При загуба на управление е катастрофирал и младеж, трима са пострадали

22.05.2026 | 11:16 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Водач загина на място след инцидент на пътя от Хасково за село Минерални бани, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково.

В 17:00 ч. вчера по пътя се е движил лек автомобил, управляван от 56-годишен жител на село Върбица. След загуба на контрол над колата водачът е излязъл вдясно и се е преобърнал в канавка. От удара е загинал на място. Образувано е досъдебно производство, уточняват от полицията.

Трима младежи пострадаха при друг пътен инцидент

При друг случай в 01:16 часа на улица "Полк. Веселин Вълков" в Хасково 22-годишен водач на Порше е загубил управлението на автомобила и се е ударил в дърво. Пострадали са шофьорът и пътуващите в колата младежи на 17 и 20 г., които след преглед са изписани за домашно лечение.

Последните два случая със загубили живота си на пътя в региона бяха на 16 и 17 май. Произшествията станаха в отсечките между ивайловградските села Попско и Белополци и Хасково - Димитровград.

Един човек е загинал, 30 са ранени при катастрофи в страната през изминалото денонощие. 

В страната са станали 27 тежки пътнотранспортни произшествия.

В София са регистрирани 28 леки пътни инцидента и пет тежки, при които са пострадали петима души.

От началото на месеца в страната са станали 400 катастрофи, при които са загинали 30 души, а 477 са ранени.

От началото на годината са регистрирани 2113 инцидента на пътя, при които са загинали 157 души, а 2615 са ранени. 

При сравнение с реалните данни за загиналите 134 през същия период на 2025 г. се отчитат с 23 повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 г.

катастрофа загинал пътя Хасково - Минерални бани
