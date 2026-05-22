Карол Навроцки към Тръмп: Добрите съюзи са споделена сигурност

Полският президент благодари за увеличаването на военното присъствие

22.05.2026 | 11:40 ч. 4
Reuters

Полският президент Карол Навроцки благодари на американския си колега Доналд Тръмп за решението му да изпрати допълнителни американски войски в Полша.

"Добрите съюзи са тези, основани на сътрудничество, взаимно уважение и ангажимент към нашата споделена сигурност“, написа полският президент в социалната X.

"Благодаря на президента на САЩ Доналд Дж. Тръмп за приятелството му към Полша и за решенията, чието практическо измерение виждаме много ясно днес“, добави Навроцки, цитиран от Ройтерс.

Решението за изпращане на допълнителни войници в Полша потвърждава, че полско-американските връзки са "много силни и Полша е образцов съюзник“, добави министърът на отбраната Владислав Косиняк-Камиш.

Във вторник вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви пред репортери, че разполагането на американски войски в Полша е било отложено, но не е точно да се каже, че войските се изтеглят от Европа.

По-рано полските власти бяха разтревожени от съобщенията, че Пентагонът е отменил плановете за разполагане на войски там, но те увериха поляците, че това не е така.

В четвъртък вечерта Доналд Тръмп съобщи, че САЩ ще изпратят допълнителни 5000 войници в Полша.

Въз основа на успешното избиране на настоящия президент на Полша, Карол Навроцки, когото с гордост подкрепих, и отношенията ни с него, с удоволствие обявявам, че Съединените щати ще изпратят допълнителни 5000 войници в Полша“, написа Тръмп в публикацията”, се казва в съобщението на Тръмп, публикувано в Truth Social.

