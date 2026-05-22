Рюте: Стратегическата цел е независима Европа

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте приветства решението на президента на САЩ Доналд Тръмп да изпрати 5000 американски военнослужещи в Полша. В същото време генералният секретар на НАТО подчерта, че стратегическата цел на Алианса остава изграждането на една Европа, която е по-силна и по-независима в отбранителната сфера, съобщиха агенциите Франс прес и Ройтерс.

“Разбира се, приветствам това съобщение“, каза Рюте при пристигането си на среща на НАТО в шведския град Хелсингбори.

Той допълни, че “траекторията, по която вървим – по-силна Европа и по-силно НАТО, което постепенно става по-малко зависимо само от един съюзник – ще продължи“.

В отделно изявление естонският външен министър Маргус Цахкна подчерта, че САЩ сами решават колко войски да поддържат в Европа. “Ясно, че Европа трябва да направи повече“, подчерта той. / БТА