IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 46

Алфа Рисърч: 57% от българите смятат, че ще се справим с организацията на “Евровизия”

59% от сънародниците ни смятат, че столицата би била добър домакин на събитието

22.05.2026 | 12:03 ч. Обновена: 22.05.2026 | 12:26 ч. 23
БГНЕС

БГНЕС

Успехът вдъхновява. Успехът задължава. Успехът заразява. Така най-кратко могат да бъдат прочетени обществените нагласи за българското домакинство на Евровизия 2027, което страната ни спечели след феноменалния успех на ДАРА и нейната “Бангаранга“.

Доскоро скептичните за почти всичко, засягащо колективните институционални усилия, българи, днес са силно обнадеждени, че страната ни и БНТ ще се справят успешно с организирането на европейския музикален конкурс. Значително мнозинство от 57% са на мнение, че и България, и обществената телевизия ще се представят по възможно най-добрия начин. 

Малко по-критични, но с очакване за позитивен развой са 36% от анкетираните, които смятат, че ще има проблеми, но като цяло ще се справим добре. Недоверчиви са едва 7 на сто, според които проблемите ще преобладават. Толкова силен позитивен заряд рядко се регистрира в България и можем само да се надяваме, че той ще се запази и като нагласи, и като обществена подкрепа.

Алфа Рисърч,

Кой град ще бъде домакин?

Що се отнася до оформилото се вече състезание между редица български градове, кой да е домакин на следващата Евровизия, мнението е категорично – София. 59 на сто, които посочват столицата пред конкурентните локации са почти три пъти повече от дела на нейните жители спрямо населението на страната и отразяват както желанието за максимално добра подготовка и представяне, така и по-добрата достъпност от различни точки на страната. На второ място е посочен Бургас (15%), който през последните години не само се оформи като значимо място за културни събития, но и беше изключително активен и убедителен в промотирането си. Пловдив и Варна, макар и да имат своите фенове, отстъпват по-назад в това, бихме казали, благородно състезание.

Ползите от домакинството на Евровизия анкетираните виждат в две основни посоки.  Първо, в цялостния имидж за страната ни и повишаване на видимостта й пред Европа и света (72%). В моменти като този се вижда колко уморени от негативизъм са българите и колко важно е да се запали надеждата, че можем да се представим в добра светлина. На второ място е по-прагматичната полза за туризма (63%). Следват местния бизнес (39%), подобряване инфраструктурата на града-домакин (33%) и творците и артистите в страната (31%).

До домакинството на Евровизия има още много време. И още повече работа, за да се сбъднат очакванията от момента на еуфория. Но може би най-важният позитивен ефект е вече налице – способността ни да обърнем от негативен в позитивен погледа ни за самите нас, без което нито един успех не е възможен. Остава като общество да задържим тази нагласа.

Данните са от експресно, представително за пълнолетното население на страната проучване, реализирано от Алфа Рисърч сред извадка от 800 души в периода 18 – 21 май 2026г. Използвана е стратифицирана двустепенна извадка с квота по основните социално-демографски признаци. Информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на анкетираните лица.
Алфа Рисърч носи отговорност за данните и интерпретацията, публикувани на нейния сайт, но не и за избирателно или манипулативно използване на тези данни.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

DARA Bangaranda Евровизия София домакинство Алфа Рисърч
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem